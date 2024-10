Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Lentini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,4°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 28,2°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da ovest e sud-ovest, con intensità che raggiungeranno i 19 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 28% e il 80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Si registreranno valori di 21°C alle 07:00 e si arriverà a 27,6°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, garantendo una buona esposizione al sole. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 28,2°C alle 12:00, per poi scendere a 25,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 25% e 40% verso le 17:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 19 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno completamente coperti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori del 78%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lentini indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con un possibile aumento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 6 OSO max 6 Libeccio 75 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° Assenti 4.4 OSO max 4.3 Libeccio 74 % 1016 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.5° Assenti 2.4 NO max 2.2 Maestrale 54 % 1017 hPa 10 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.7 NNE max 5.5 Grecale 32 % 1017 hPa 13 cielo sereno +27.3° perc. +27° Assenti 19 E max 12 Levante 37 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 14.8 ESE max 19.8 Scirocco 51 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 3.8 O max 5.8 Ponente 70 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 3.1 O max 4.4 Ponente 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:30

