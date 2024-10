Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, ma il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +19,2°C e una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che varieranno tra +18,5°C e +22,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21 km/h da sud-est, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 75%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che si attesteranno intorno ai 14 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni mostrano un andamento simile, con temperature miti e una predominanza di nubi. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello, in caso di eventuali piogge sporadiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 16.7 E max 23.6 Levante 75 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 17.9 ENE max 24.6 Grecale 77 % 1021 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 19.3 E max 28.5 Levante 73 % 1023 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 23 SE max 25 Scirocco 68 % 1023 hPa 13 poche nuvole +22.1° perc. +22.1° Assenti 20.1 SE max 21.9 Scirocco 66 % 1022 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 18.1 SE max 21.4 Scirocco 71 % 1023 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 18.1 ESE max 20.7 Scirocco 75 % 1024 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 14.6 E max 17.6 Levante 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:08

