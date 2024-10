Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. Con l’avanzare della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il picco di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 22,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Licata presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da 20,5°C a 19,8°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’84%, e il vento soffierà leggero da est-nord-est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 22,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,5 km/h, ma senza raffiche particolarmente forti. L’umidità rimarrà intorno al 68%, con una bassa probabilità di pioggia.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno a circa 20,6°C. La velocità del vento si manterrà costante, e l’umidità si attesterà attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature miti e una predominanza di nubi. Si prevede che nei giorni successivi, il clima rimarrà simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni nuvolose potrebbero persistere, ma non si prevedono eventi meteorologici estremi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.3° perc. +20.6° Assenti 2.6 E max 4.5 Levante 84 % 1027 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° Assenti 4.6 NE max 5.4 Grecale 85 % 1026 hPa 7 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 4.6 E max 4.4 Levante 80 % 1027 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 6.4 SE max 5.9 Scirocco 72 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° Assenti 8.1 SSE max 7.3 Scirocco 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 8 % 8.6 S max 10.5 Ostro 76 % 1025 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° prob. 9 % 7.2 SE max 8.2 Scirocco 84 % 1026 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 15 % 5.4 SE max 6.3 Scirocco 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:12

