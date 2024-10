Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli a Licata. Le previsioni meteo indicano un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse nelle prime ore della giornata non influenzerà significativamente il comfort climatico, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22°C.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità si manterrà intorno al 76%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il clima continuerà a essere gradevole, con temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a cieli sereni. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 e i 9 km/h, rendendo l’aria particolarmente piacevole. L’umidità scenderà leggermente, contribuendo a un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22°C, con cieli completamente sereni. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si attesterà intorno al 56%, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. I cieli rimarranno sereni, offrendo un’ottima visibilità e un’atmosfera tranquilla. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, con un clima che promette di rimanere stabile e confortevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.9° perc. +18.8° Assenti 9.6 ENE max 10 Grecale 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 8.2 ENE max 8.8 Grecale 72 % 1023 hPa 8 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 8.9 ESE max 9.1 Scirocco 62 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 8.2 SSE max 8 Scirocco 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 8.7 S max 7.8 Ostro 57 % 1023 hPa 17 poche nuvole +20.5° perc. +20.3° Assenti 4.9 S max 5.6 Ostro 65 % 1023 hPa 20 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 5.8 E max 5.7 Levante 67 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.3 E max 4.1 Levante 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.