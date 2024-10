Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto con temperature che oscilleranno attorno ai 22,6°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,9°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25°C, con un’intensificazione della brezza. La sera si presenterà con temperature in calo, mantenendo comunque un clima gradevole.

Durante la notte, Licata vivrà un cielo coperto con una temperatura di 22,6°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di pioggia sarà bassa, con una leggera pioggia prevista intorno alle 03:00, ma senza accumuli significativi. La mattina inizierà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 26°C alle 13:00, con un’intensificazione del vento che potrebbe raggiungere i 19,5 km/h. La brezza sarà vivace, ma non si prevedono precipitazioni. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, con valori di umidità che scenderanno gradualmente fino al 60%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22,8°C alle 23:00. Il cielo rimarrà coperto, e il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a 4,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo la settimana ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati a un cielo non sempre sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +23.3° prob. 31 % 12.5 E max 14.9 Levante 88 % 1014 hPa 4 cielo coperto +22.6° perc. +23.3° prob. 32 % 8.4 ESE max 9.7 Scirocco 90 % 1013 hPa 7 cielo coperto +23.4° perc. +24.1° Assenti 7.5 SE max 8.4 Scirocco 87 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25.1° perc. +25.6° Assenti 6.3 SSO max 7.1 Libeccio 77 % 1013 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 13.6 OSO max 15.2 Libeccio 66 % 1012 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 16.3 O max 20.5 Ponente 58 % 1012 hPa 19 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 12.6 ONO max 15.4 Maestrale 60 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 6.8 NNO max 7.6 Maestrale 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.