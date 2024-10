Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Licata per Venerdì 1 Novembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa contribuiranno a creare un clima ideale per attività all’aperto. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C, rendendo la giornata piacevole e mite.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h, provenienti principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 1%, garantendo un’ottima visibilità. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 6-8 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22°C, mantenendo un clima ideale per attività all’aperto. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 13 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 58%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza proveniente da sud. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 6 km/h, mentre l’umidità salirà nuovamente, arrivando fino al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Anche nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale e di un’ottima qualità dell’aria.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° Assenti 10.1 ENE max 10.9 Grecale 84 % 1023 hPa 5 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 9.1 NE max 9.5 Grecale 82 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 6.4 E max 6.1 Levante 69 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 5.8 SSO max 5.2 Libeccio 60 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 13.6 SO max 11.6 Libeccio 60 % 1022 hPa 17 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 7.9 SSO max 12.9 Libeccio 71 % 1023 hPa 20 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 4.3 S max 6.1 Ostro 74 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 0.9 N max 3.9 Tramontana 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:03

