Previsioni Meteo Licata: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Licata indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 22,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo un clima piuttosto umido.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’umidità rimanga elevata. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 100% al 96%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 21,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 9,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, rendendo l’atmosfera ancora piuttosto umida.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature in calo fino a 19,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’83%, ma la pressione atmosferica salirà a 1023 hPa, segnalando una stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di giovedì caratterizzata da nubi e umidità, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 3.1 NNE max 3.5 Grecale 77 % 1021 hPa 5 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 6.1 NE max 5.4 Grecale 75 % 1022 hPa 8 cielo coperto +21° perc. +20.9° Assenti 11.1 E max 11.4 Levante 66 % 1022 hPa 11 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 10.4 SSE max 9.6 Scirocco 65 % 1022 hPa 14 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 7.3 SSO max 5.7 Libeccio 67 % 1022 hPa 17 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 7.4 SSE max 8.5 Scirocco 78 % 1022 hPa 20 cielo sereno +20° perc. +20.2° Assenti 8.3 ESE max 8.3 Scirocco 83 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.4° perc. +19.5° Assenti 7.3 E max 8.3 Levante 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:04

