Previsioni Meteo Licata: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Lunedì 14 Ottobre a Licata si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa molto bassa. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo delle temperature, ma il clima rimarrà comunque piacevole. La sera si presenterà serena, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Licata godrà di cieli sereni e temperature che varieranno da 21,1°C a 20,6°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5-6 km/h, garantirà un comfort termico elevato, mentre l’umidità si manterrà attorno al 54-61%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 25,2°C entro le 11:00. La direzione del vento cambierà, passando a sud, con velocità che raggiungeranno i 11 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi intorno al 45-48%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi tra 24,1°C e 23,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 4 e 12 km/h.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Licata indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e cieli sereni. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze di Licata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 6.1 NNO max 7.2 Maestrale 60 % 1018 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 5.9 N max 6.7 Tramontana 55 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.3° perc. +21.8° Assenti 5.8 NNE max 6.5 Grecale 48 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +24.5° Assenti 6.9 SSE max 7.7 Scirocco 45 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 12.3 S max 11.6 Ostro 51 % 1018 hPa 16 poche nuvole +23.4° perc. +23.3° Assenti 4.8 S max 5.4 Ostro 59 % 1018 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 7.7 E max 8 Levante 69 % 1018 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 7.8 E max 8.3 Levante 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:24

