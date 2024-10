Previsioni Meteo Licata: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse nel pomeriggio e un aumento della copertura nuvolosa in serata saranno i principali cambiamenti rispetto alla mattinata. I venti si presenteranno leggeri, contribuendo a rendere il clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. L’umidità sarà al 64%, mentre il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 5,9 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. I venti si manterranno leggeri, provenienti principalmente da Sud-Sud Ovest, con velocità che raggiungeranno i 11,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22,4°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque nella fascia delle brezze leggere. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81% verso le ore serali.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 21,6°C e l’umidità si attesterà attorno all’85%. I venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una velocità di circa 9,6 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma il clima risulterà più umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno gradevoli e un aumento della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 6 NNO max 7.7 Maestrale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 4.1 NNE max 4.5 Grecale 67 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 6 NE max 5.3 Grecale 60 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 7.3 SSO max 7.5 Libeccio 52 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 13.5 SSO max 12.7 Libeccio 63 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° Assenti 11.1 SO max 13.2 Libeccio 78 % 1017 hPa 19 cielo coperto +22.2° perc. +22.7° Assenti 5.9 SE max 6.4 Scirocco 83 % 1018 hPa 22 cielo coperto +21.7° perc. +22.1° Assenti 9.3 E max 9.6 Levante 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:34

