Previsioni Meteo Licata: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Licata di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. L’umidità si attesterà su livelli moderati, contribuendo a una sensazione di benessere climatico.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà del 58%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà al 69%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi intorno ai 10-15 km/h. L’umidità si ridurrà, scendendo al 54%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che varierà tra i 10 e i 14 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 3-5 km/h. L’umidità salirà al 75%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e un clima generalmente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nelle ore serali. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 10 N max 10.4 Tramontana 71 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 8.5 N max 8.1 Tramontana 71 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 9.9 NE max 10.4 Grecale 60 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 13 SE max 13.1 Scirocco 59 % 1017 hPa 13 poche nuvole +23.4° perc. +23.5° Assenti 14.1 S max 12.2 Ostro 64 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 9.8 SO max 10.3 Libeccio 71 % 1017 hPa 19 poche nuvole +20.9° perc. +21° Assenti 3.5 SO max 5.3 Libeccio 74 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° Assenti 1.6 ENE max 2.8 Grecale 76 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:27

