Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 3 Ottobre, Limbiate si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una persistente instabilità. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +11,8°C e i +14,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 90%. I venti, provenienti principalmente da est e nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 25,9 km/h.

Durante la notte, Limbiate sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +14,8°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni del 49%. La situazione non migliorerà nelle prime ore del mattino, quando le piogge moderate continueranno a cadere, portando a un accumulo di circa 1,86 mm. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +12,6°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge moderate persisteranno, con temperature che si manterranno attorno ai +12,7°C. La velocità del vento varierà, ma si prevede un’intensificazione, con raffiche che potranno raggiungere i 26,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +12,1°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 49 % 8 E max 19.6 Levante 90 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.36 mm 7.4 E max 20.7 Levante 88 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 1.86 mm 6.2 ENE max 23.7 Grecale 93 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.78 mm 3.1 N max 9.3 Tramontana 91 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 2.25 mm 8.5 NNO max 17.8 Maestrale 93 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 1.66 mm 9.5 NNO max 26.7 Maestrale 92 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.3° perc. +12.1° 1.28 mm 8.1 NO max 23.4 Maestrale 94 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.9 mm 6.3 ONO max 11.8 Maestrale 94 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.