Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Limbiate si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa durante la mattinata, seguita da un pomeriggio caratterizzato da nubi sparse. La temperatura percepita si attesterà tra i 14°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 83%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il clima si presenterà simile, con temperature che varieranno da 13,9°C a 19,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 27% entro le 11:00, favorendo un leggero riscaldamento. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di circa 19,8°C alle 12:00, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54% e l’umidità si manterrà attorno al 67%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 91% e l’umidità si stabilizzerà attorno all’83%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 4.7 NNE max 4.8 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 3.9 NNE max 4 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 4.8 NNE max 4.7 Grecale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.8 NE max 3.6 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.9 SSE max 5.1 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.8 SSE max 5.3 Scirocco 72 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 2.1 ESE max 3.3 Scirocco 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 1.2 NNE max 2 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.