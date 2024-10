Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Limbiate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano un’alta probabilità di precipitazioni, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando intorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con intensità di brezza leggera.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità sarà molto alta, intorno al 91%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità di pioviggine, accumulando circa 0.11mm di pioggia.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 14.8°C e i 15.4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12.9km/h. Le previsioni meteo indicano che le piogge moderate si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 2.42mm di pioggia entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Limbiate, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando fino a 1.53mm di pioggia. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge che si presenteranno ancora, ma con intensità ridotta. Le temperature si attesteranno intorno ai 15.9°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. Le precipitazioni si ridurranno a pioviggine, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Tuttavia, per Sabato, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un cielo prevalentemente coperto. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare di rimandare i propri programmi, mentre è opportuno avere sempre a disposizione un ombrello.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.11 mm 3.3 ENE max 9.4 Grecale 91 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.83 mm 3.8 E max 10.7 Levante 94 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.39 mm 4.4 ENE max 10.5 Grecale 96 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.28 mm 4.7 ENE max 12.9 Grecale 92 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.62 mm 5.7 NE max 14.6 Grecale 93 % 1022 hPa 15 pioggia moderata +15.9° perc. +15.9° 1.53 mm 7.4 NE max 17.2 Grecale 92 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.35 mm 4.8 E max 13.6 Levante 92 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.17 mm 5.3 ENE max 13.5 Grecale 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

