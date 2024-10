Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Limbiate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature intorno ai 12°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, ma le nubi rimarranno predominanti.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno tra i 11,6°C e i 14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 km/h e i 7 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 13,1°C verso le 16:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 9,6 km/h, mantenendo una direzione costante da sud-est. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge significative, ma l’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’83%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 11°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 2 km/h e i 4 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia si ridurranno, rendendo la serata più tranquilla rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a un clima più stabile e piacevole. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e miti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.2° perc. +11.9° 0.36 mm 5.4 ONO max 14.4 Maestrale 92 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 0.16 mm 4 ENE max 7 Grecale 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 63 % 4.2 E max 7.5 Levante 91 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.5° perc. +13° prob. 32 % 4 SSE max 4.6 Scirocco 78 % 1008 hPa 12 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 30 % 7.4 SE max 6.1 Scirocco 72 % 1009 hPa 15 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 28 % 9.6 SE max 10.4 Scirocco 76 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 16 % 4.6 ESE max 7.4 Scirocco 85 % 1012 hPa 21 nubi sparse +11.4° perc. +10.9° Assenti 2.6 NNE max 3.9 Grecale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:52

