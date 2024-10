Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Lissone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con una media di circa 18°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore mattutine e pomeridiane, mentre la sera si assisterà a un parziale miglioramento.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 20,2 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 98%, e si prevederanno accumuli di pioggia di circa 1,69 mm.

Nella mattina, si assisterà a un’intensificazione delle precipitazioni, con forti piogge attese tra le 07:00 e le 08:00. La temperatura si manterrà sui 15-16°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 5 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 5 mm nella fascia oraria di punta.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, passando a pioggia leggera. Le temperature raggiungeranno un massimo di 19°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 30%. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 4 km/h, e si prevederanno accumuli di pioggia di circa 0,27 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che scenderà a circa 15°C. La probabilità di precipitazioni sarà ridotta, con accumuli minimi previsti. Il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge iniziali, seguite da un graduale miglioramento. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.01 mm 1.9 NE max 12.3 Grecale 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.92 mm 1.9 ENE max 4.7 Grecale 96 % 1015 hPa 7 forte pioggia +15.4° perc. +15.6° 5.01 mm 4.8 E max 15.3 Levante 99 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.12 mm 5.4 ESE max 9.2 Scirocco 90 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.27 mm 4.7 SE max 6.1 Scirocco 78 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17.5° perc. +17.6° 0.9 mm 4.3 E max 7.5 Levante 86 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.53 mm 4.4 NE max 8 Grecale 91 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° prob. 67 % 4.6 NE max 10 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

