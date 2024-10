Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lissone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime attorno ai 10,4°C e massime che non supereranno i 14,1°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Anche il vento si farà sentire, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 9,3 km/h, prevalentemente da direzioni orientali.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,51 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 11,5°C e i 14,1°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera umida e le nuvole persistenti daranno un aspetto grigio alla giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambio di scenario con il ritorno della pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i 12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’81%. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la transizione verso nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 10,4°C. Il vento sarà debole, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’84%. Non si prevedono piogge significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di nuvole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone nei prossimi giorni evidenziano una continuazione di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature fresche. Sabato e Domenica potrebbero portare un miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.2° perc. +11.9° 0.51 mm 4.9 NO max 13.5 Maestrale 91 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.2 mm 5 E max 8.3 Levante 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 68 % 2.9 E max 5.5 Levante 91 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° prob. 35 % 4.4 S max 4.8 Ostro 80 % 1008 hPa 12 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 33 % 7.3 SSE max 6.5 Scirocco 75 % 1009 hPa 15 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 28 % 9.3 SE max 10.7 Scirocco 82 % 1009 hPa 18 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 12 % 3.3 ESE max 5.5 Scirocco 87 % 1012 hPa 21 nubi sparse +11° perc. +10.5° Assenti 3 NNE max 4 Grecale 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:52

