Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Lissone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cieli coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la giornata inizierà con una notte nuvolosa, seguita da un miglioramento durante le ore centrali del giorno, quando si assisterà a schiarite e a un aumento delle temperature.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,6 km/h e 3,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una percezione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi, passando da 100% a 82%, e si prevede che il vento aumenti leggermente in intensità, mantenendosi comunque su valori contenuti. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 20,4°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, fino a un 3%, e il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie a un clima mite e soleggiato.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle nuvole, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature si abbasseranno, stabilizzandosi attorno ai 17°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone indicano una giornata con un inizio nuvoloso, un pomeriggio soleggiato e un ritorno delle nuvole in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità meteorologica, con possibilità di piogge e temperature in calo. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 2.1 NNE max 2.4 Grecale 84 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.3 O max 2.9 Ponente 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 2.4 SO max 2.8 Libeccio 85 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.2 O max 3.3 Ponente 79 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 4.3 OSO max 4.7 Libeccio 69 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° prob. 8 % 4 SSO max 3.3 Libeccio 66 % 1027 hPa 18 poche nuvole +17.8° perc. +17.6° prob. 12 % 0.6 ENE max 3.3 Grecale 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4.3 NE max 4.3 Grecale 83 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:20

