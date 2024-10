Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Lissone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C, con una leggera brezza e una copertura nuvolosa che si manterrà bassa. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16,8°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima più secco e piacevole.

Nel corso del pomeriggio, le temperature continueranno a oscillare tra i 16,3°C e i 17,3°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra i 5 km/h e i 6,8 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est. Questo permetterà di godere di un pomeriggio ideale per attività all’aperto, senza il rischio di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità, pur aumentando leggermente, non influenzerà negativamente il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lissone indicano un Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare su valori piacevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo di stabilità meteorologica, godendo di un clima ideale per passeggiate e attività ricreative.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° Assenti 3.8 NNE max 6.3 Grecale 83 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10° perc. +9.2° Assenti 3.7 N max 4.2 Tramontana 80 % 1014 hPa 6 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.3 N max 4.3 Tramontana 75 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14° perc. +12.9° Assenti 2.8 OSO max 3.2 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.8° perc. +15.6° Assenti 5.2 S max 3.3 Ostro 44 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.9° perc. +15.8° Assenti 5 SSE max 3.6 Scirocco 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 3.9 ESE max 5.7 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 5.4 ENE max 7.9 Grecale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

