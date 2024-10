Previsioni Meteo Lissone: tutti i dettagli per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +13,3°C e un’umidità del 73%. Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature tra +13,7°C e +14,3°C. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere con accumuli tra 0,13 mm e 0,48 mm. Martedì 8 Ottobre, le piogge si intensificheranno, con accumuli fino a 6,5 mm entro mezzogiorno e temperature attorno ai +12,9°C. Mercoledì 9 Ottobre, si assisterà a un aumento delle precipitazioni, mentre Giovedì 10 Ottobre, le piogge moderate continueranno, con accumuli fino a 2,76 mm. Le temperature rimarranno stabili attorno ai +15°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,3°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno da +13,7°C a +14,3°C. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 3 km/h e 3,9 km/h, con direzione variabile. L’umidità rimarrà attorno al 68-70%, e non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, con valori intorno ai +12,9°C. Si prevedono piogge leggere a partire dalle 14:00, con accumuli di 0,13 mm fino a 0,48 mm entro le 18:00. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 7,2 km/h.

Infine, nella sera, le piogge continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai +12,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, superando il 90%. Le precipitazioni si attesteranno tra 0,28 mm e 0,48 mm. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Martedì 8 Ottobre

Nella notte di Martedì 8 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C, con una temperatura percepita di +12,4°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche fino a 6,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 93%, e si registreranno accumuli di pioggia di 0,4 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno, con forti piogge attese dalle 08:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,9°C e +13,5°C, con accumuli di pioggia che raggiungeranno i 6,5 mm entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,2 km/h. L’umidità si manterrà elevata, superando il 96%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere moderate, con accumuli di pioggia che si attesteranno tra 1,13 mm e 3,25 mm. Le temperature rimarranno stabili attorno ai +13,5°C. La velocità del vento varierà, con raffiche fino a 9,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 98%.

Nella sera, si prevede un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,7°C, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 97%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1007 hPa.

Mercoledì 9 Ottobre

La notte di Mercoledì 9 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +13,1°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con un’umidità che si attesterà al 97%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 82-86%. Non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che porteranno accumuli di 0,12 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h con direzione variabile. L’umidità rimarrà alta, attorno al 89%.

Nella sera, le piogge continueranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,8 mm. Le temperature si manterranno attorno ai +15,2°C, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 94%. La pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, si prevedono piogge leggere con una temperatura di circa +15,2°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h proveniente da Est, con un’umidità che si attesterà al 94%. Gli accumuli di pioggia saranno di 0,37 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno, con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno moderate, con accumuli di 1,2 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +15,1°C. La velocità del vento varierà, con raffiche fino a 19,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 95%.

Nella sera, le piogge continueranno a essere presenti, con accumuli che raggiungeranno i 2,76 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 97%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente umido e piovoso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per le piogge previste, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

