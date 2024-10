Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Livorno per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima umido, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. I venti, prevalentemente provenienti da est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, le piogge saranno leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 92%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h. Le precipitazioni, seppur moderate, continueranno a cadere, con un accumulo di circa 0.98 mm.

La mattina si aprirà con piogge moderate, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con valori che toccheranno il 96%. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno superare i 14 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo previsto di circa 2.88 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge moderate persisteranno, mantenendo la temperatura attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 92%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un accumulo di circa 2.18 mm.

La sera porterà un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta. Le temperature si manterranno sui 19°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 91%. I venti, sebbene ancora presenti, si calmeranno leggermente, con velocità che si aggireranno intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Livorno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale diradamento delle nuvole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani si prevede un clima più stabile, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.19 mm 10.3 E max 14 Levante 91 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.98 mm 11.4 E max 16 Levante 90 % 1018 hPa 8 pioggia moderata +18.7° perc. +18.9° 1.32 mm 9.9 E max 13.4 Levante 87 % 1019 hPa 11 pioggia moderata +19.7° perc. +20° 2.88 mm 8.6 SE max 15.6 Scirocco 87 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +19.5° perc. +19.8° 2.09 mm 8 E max 14.3 Levante 91 % 1017 hPa 17 pioggia moderata +19.3° perc. +19.7° 1.01 mm 12.4 E max 20.2 Levante 92 % 1017 hPa 20 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 1.37 mm 11 ESE max 21 Scirocco 91 % 1017 hPa 23 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° prob. 72 % 14.3 SE max 24.8 Scirocco 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:27

