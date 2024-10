Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Livorno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 14,5°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h.

Nel corso della mattina, si registrerà un aumento delle temperature, che toccheranno i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che scenderà fino al 36%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, garantendo una sensazione di benessere.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La ventilazione sarà leggera, con intensità che non supererà i 10 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 5%. L’umidità rimarrà contenuta, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo valori intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole e invitante per una passeggiata lungo il mare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Domenica e Lunedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza della città e del suo lungomare.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 21 % 15.7 ENE max 23.3 Grecale 74 % 1011 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 21 % 20.2 ENE max 28.2 Grecale 75 % 1011 hPa 7 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° prob. 6 % 18.4 ENE max 26.2 Grecale 72 % 1012 hPa 10 nubi sparse +17.6° perc. +17° prob. 3 % 15.8 ENE max 17.9 Grecale 58 % 1013 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18° prob. 17 % 6.8 N max 10.5 Tramontana 54 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° prob. 12 % 9.7 NNO max 9.2 Maestrale 64 % 1012 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 6.5 N max 6.5 Tramontana 67 % 1014 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.8 ENE max 5.1 Grecale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:47

