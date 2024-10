Previsioni Meteo Livorno: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Livorno si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. I dati indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 100% nelle ore centrali. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole. L’umidità si manterrà su livelli elevati, ma non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma la probabilità di qualche goccia d’acqua rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 75%. La brezza leggera accompagnerà la chiusura della giornata, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Livorno indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza piogge significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo la settimana successiva più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.3 NO max 8.1 Maestrale 71 % 1019 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 5.7 O max 9 Ponente 68 % 1019 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18° prob. 1 % 5.5 SO max 8.7 Libeccio 70 % 1019 hPa 10 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 1 % 7 OSO max 10.9 Libeccio 69 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° prob. 6 % 8.1 OSO max 12.9 Libeccio 66 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 6 % 5.2 SO max 9.8 Libeccio 71 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 3 % 4.2 SSE max 6.9 Scirocco 72 % 1020 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.4 SSE max 7.5 Scirocco 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:34

