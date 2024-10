Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 10°C, subiranno un lieve incremento durante la giornata, raggiungendo un massimo di circa 16°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si manterrà sereno con temperature che varieranno tra 9°C e 10°C. L’umidità sarà alta, oscillando intorno al 90%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da est.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, passando da 10°C a 13°C entro le 09:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 77%. La brezza leggera continuerà a soffiare da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto con occasionali schiarite. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 17:00. L’umidità rimarrà alta, intorno al 62-72%, e il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 4 km/h.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 14°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 75%. Il vento si presenterà come una leggera bava, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Lodi suggeriscono una giornata nuvolosa, con temperature moderate e un vento debole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10° perc. +8.8° Assenti 8.8 E max 11.2 Levante 93 % 1014 hPa 3 nubi sparse +9.2° perc. +8° Assenti 7.9 E max 9.3 Levante 91 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10° perc. +9.2° Assenti 7.1 E max 11.1 Levante 88 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 6.2 E max 7.7 Levante 77 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° Assenti 5.3 E max 4.7 Levante 64 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 2.7 SSO max 2.4 Libeccio 69 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° Assenti 3.7 SO max 4 Libeccio 74 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 2.8 SSO max 3.3 Libeccio 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:47

