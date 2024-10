Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Lodi si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C, con un leggero calo nel corso della serata. La presenza di venti leggeri e una umidità relativamente alta contribuiranno a creare un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai 13,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, fino a raggiungere un cielo completamente coperto. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che si aggireranno intorno ai 13,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature fresche.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che toccheranno un massimo di 16,8°C. La sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza di venti leggeri, che contribuiranno a mantenere l’atmosfera gradevole. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 14°C. La diminuzione della copertura nuvolosa porterà a un aumento della visibilità e a una sensazione di freschezza, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con occasionali schiarite. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.8° Assenti 4.1 N max 4.4 Tramontana 92 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 2 E max 2.5 Levante 91 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° Assenti 5.9 E max 6.8 Levante 90 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 5.6 NE max 6.2 Grecale 85 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 1.2 ENE max 1.6 Grecale 82 % 1020 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 2.5 OSO max 3.9 Libeccio 83 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 2.7 O max 3.5 Ponente 92 % 1019 hPa 21 poche nuvole +13.8° perc. +13.7° Assenti 1.7 O max 1.9 Ponente 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:33

