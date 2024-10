Previsioni Meteo Lodi: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lodi indicano un Lunedì 28 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 13,8°C nelle prime ore della notte, mentre il picco di calore si raggiungerà nel pomeriggio con un massimo di 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto nelle ore mattutine, per poi tornare a schiarirsi nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, Lodi avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto a partire dall’1:00. La temperatura si manterrà costante attorno ai 14,2°C, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 95%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 12:00, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,2°C. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 75%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con intensità che varierà tra 4,9 km/h e 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C alle 14:00, per poi scendere gradualmente fino a 16,2°C alle 18:00. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 45%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3,5 km/h.

La sera porterà un cielo con poche nuvole, favorendo un clima più sereno. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 14,8°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 92%, mentre il vento continuerà a essere molto leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì potrebbero presentare condizioni simili, con un’alternanza di nuvole e schiarite, rendendo il clima gradevole per le attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +14.2° Assenti 6.8 O max 6.9 Ponente 95 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° Assenti 5.7 O max 5.7 Ponente 95 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° Assenti 5.1 O max 6.5 Ponente 94 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 5.4 O max 5.3 Ponente 82 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 3.5 O max 3.3 Ponente 74 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 3.3 SO max 3.5 Libeccio 83 % 1024 hPa 19 poche nuvole +15.9° perc. +15.9° Assenti 1.8 NO max 1.9 Maestrale 89 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.1° perc. +15° Assenti 1 E max 1.6 Levante 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:11

