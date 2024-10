Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Lodi si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 15-18°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da ovest, e l’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature stabili intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 13%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una condizione di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,9°C alle 8:00 e continuando a salire fino a 17,9°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e i venti si presenteranno leggeri, con velocità intorno ai 6-8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 16-17°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 97%. La probabilità di pioggia crescerà, con picchi fino al 43%. I venti continueranno a provenire da ovest, mantenendo una velocità moderata.

La sera si presenterà con condizioni di cielo coperto e piogge leggere che persisteranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C, con un’umidità che rimarrà elevata. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 58%, rendendo consigliabile portare un ombrello se si prevede di uscire.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e piovoso, con temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +14.5° prob. 13 % 8 ENE max 11 Grecale 96 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.3° Assenti 7.6 ENE max 10 Grecale 96 % 1021 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° Assenti 8.7 ENE max 12.8 Grecale 95 % 1022 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 6.4 NE max 9.1 Grecale 87 % 1024 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 12 % 1.8 SSE max 3.5 Scirocco 83 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 43 % 4.4 OSO max 4.8 Libeccio 86 % 1024 hPa 18 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.79 mm 6.3 O max 8 Ponente 97 % 1025 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 62 % 9 O max 14.5 Ponente 96 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:12

