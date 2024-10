Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15,3°C durante la notte e raggiungendo un massimo di circa 16,2°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero superare i 36 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 7%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 15,2°C e 16,2°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, oscillando tra il 10% e il 23%. Il vento si presenterà moderato, con velocità comprese tra 10 km/h e 12 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 15,9°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 32% alle 16:00 e il 48% alle 17:00. Le raffiche di vento si intensificheranno, superando i 25 km/h, rendendo la situazione più ventosa.

La sera porterà un ulteriore incremento delle piogge, con valori di precipitazione che potrebbero arrivare fino a 0,84 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15,5°C, mentre la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 75%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo raffiche di oltre 36 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo il passaggio di questo sistema nuvoloso, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 3 % 9.1 E max 24.3 Levante 96 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 7 % 10.4 E max 24.1 Levante 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° prob. 10 % 12.1 E max 27.1 Levante 95 % 1020 hPa 10 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 17 % 11.3 E max 24.1 Levante 94 % 1021 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 29 % 10.6 E max 24 Levante 93 % 1019 hPa 16 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 32 % 10.3 E max 25.1 Levante 94 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.61 mm 11.8 E max 32.8 Levante 96 % 1019 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 75 % 15.6 E max 38 Levante 97 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:28

