Previsioni Meteo Lodi: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Lodi di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,8 km/h nel pomeriggio.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, passando da pioggia leggera a moderata. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 16°C, mentre l’umidità rimarrà alta. Il vento, proveniente prevalentemente da nord-ovest, si presenterà con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Il pomeriggio continuerà a essere segnato da piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 3,75 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le condizioni di umidità rimarranno elevate, mantenendo un’atmosfera piuttosto pesante. Anche in questo frangente, il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare a 26 km/h.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma sempre sotto forma di pioggia leggera. La pressione atmosferica, che si attesterà attorno ai 1020 hPa, non mostrerà significative variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Lodi di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che accompagneranno l’intera giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un clima più stabile e gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14.2° prob. 64 % 1.3 ESE max 1.7 Scirocco 97 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.3° perc. +14.3° prob. 24 % 2.1 SSO max 2.8 Libeccio 97 % 1016 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 18 % 4.1 ONO max 5.2 Maestrale 96 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.2 mm 4.3 NO max 5.1 Maestrale 92 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 3.45 mm 6.4 NNO max 9.1 Maestrale 97 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.82 mm 9 NO max 22.2 Maestrale 94 % 1017 hPa 18 pioggia moderata +14.5° perc. +14.6° 2.4 mm 11.4 NO max 18.4 Maestrale 96 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +14.3° perc. +14.3° 2.17 mm 6.7 ONO max 11.2 Maestrale 96 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:25

