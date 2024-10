Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da direzioni occidentali.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà, portando a piogge moderate e, in alcuni momenti, a forti rovesci. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre la percezione termica sarà leggermente più bassa. La pioggia accumulerà quantitativi significativi, con valori che potrebbero superare i 10mm entro il pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge forti che potrebbero verificarsi tra le 13:00 e le 14:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C, con un’umidità che continuerà a rimanere elevata. La copertura nuvolosa sarà totale e il vento si presenterà come una leggera brezza. Le precipitazioni potrebbero raggiungere picchi di 6mm in un’ora, rendendo necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la cessazione delle piogge più intense, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 13°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non sarà del tutto assente. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento a partire da Venerdì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e lasciare spazio a schiarite. Tuttavia, il fine settimana potrebbe riservare ulteriori sorprese meteorologiche, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.32 mm 6 O max 9 Ponente 91 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 1.39 mm 2.7 NNO max 6 Maestrale 95 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.31 mm 7.3 NE max 14.1 Grecale 96 % 1003 hPa 10 forte pioggia +13.7° perc. +13.6° 4.1 mm 9.1 NE max 16.4 Grecale 96 % 1002 hPa 13 forte pioggia +14.1° perc. +14.1° 6.4 mm 8.6 NNE max 16.6 Grecale 97 % 1000 hPa 16 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.55 mm 5.1 NO max 9.9 Maestrale 96 % 1000 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +14° prob. 40 % 5.7 NE max 9.4 Grecale 95 % 1002 hPa 22 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 27 % 6.5 NE max 9.6 Grecale 92 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:50

