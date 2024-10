Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Lucca si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere e cielo coperto per l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un’alta copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra i +16°C e i +20°C. La presenza di piogge, seppur leggere, accompagnerà la giornata, con un incremento dell’intensità nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est-nord est, con velocità comprese tra i 3,9 km/h e i 6,9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e una temperatura che si attesterà intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata che raggiungerà il 92%. I venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a +20°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori di pioggia leggera che si registreranno fino a 0,87 mm. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà al 100%, mantenendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno a una pioggia moderata, con temperature che scenderanno a +19°C. La situazione rimarrà comunque caratterizzata da nuvole e umidità elevata, con valori che toccheranno il 88%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

La sera porterà un ritorno a piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi, e i venti rimarranno deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il tempo rimanga instabile anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge potrebbero persistere per un po’.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.64 mm 5.8 ENE max 6.1 Grecale 93 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.88 mm 5.2 ENE max 5.9 Grecale 95 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.14 mm 5.5 ENE max 7.2 Grecale 92 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.11 mm 6.6 E max 8.9 Levante 81 % 1028 hPa 13 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.05 mm 5.8 ESE max 7.9 Scirocco 84 % 1028 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 87 % 6.8 E max 8.8 Levante 93 % 1027 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.5° prob. 76 % 5.6 ENE max 6 Grecale 95 % 1028 hPa 22 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.27 mm 4.5 ENE max 5 Grecale 95 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.