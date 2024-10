Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registrerà una copertura nuvolosa significativa, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni. La sera porterà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno gradevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto con una temperatura di +16,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 99%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà leggermente, passando a nubi sparse intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a +15,9°C. La mattina si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno da +16,7°C alle 7:00 fino a raggiungere +20,8°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 70% e l’82%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +21,1°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 20°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100%, con una leggera intensità del vento che non supererà i 7 km/h. La situazione non prevede precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un ombrello per eventuali cambiamenti.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da 64% a 49%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’87%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lucca indicano un mantenimento di temperature miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e Mercoledì si prevede una situazione simile, con temperature che si manterranno sopra i 15°C e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 84 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 4.2 NE max 4.5 Grecale 83 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 4 ENE max 5.4 Grecale 82 % 1020 hPa 10 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 2.5 SSE max 3.9 Scirocco 72 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 4.7 OSO max 7 Libeccio 68 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.8 O max 5.3 Ponente 80 % 1018 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 2.4 N max 2.6 Tramontana 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 4.7 NE max 4.6 Grecale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:31

