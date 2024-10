Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo nuvoloso e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +15,6°C. La mattina inizierà con piogge leggere, con una temperatura che raggiungerà i +19°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo con nubi sparse, mentre la sera porterà un cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura di +17°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 52%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’85%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, arrivando a +15,6°C alle 05:00.

La mattina si presenterà con piogge leggere che inizieranno intorno alle 09:00, con una temperatura di +18°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0,59mm entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 67% alle 12:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 9,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che si aggireranno attorno al 40%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,6 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno a +14,5°C alle 21:00, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino a notte fonda, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La giornata di Venerdì si presenterà quindi come un mix di pioggia e schiarite, ma con un clima complessivamente fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° prob. 4 % 3 SO max 9.8 Libeccio 89 % 1007 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +16° prob. 8 % 2.3 ESE max 4.8 Scirocco 90 % 1008 hPa 7 nubi sparse +16.7° perc. +16.8° prob. 4 % 6.8 ENE max 9.4 Grecale 88 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.47 mm 4.5 S max 9 Ostro 85 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +19.1° perc. +18.9° 0.21 mm 11.3 OSO max 16.6 Libeccio 72 % 1013 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 40 % 2.8 SSO max 3.7 Libeccio 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.9 ENE max 4.7 Grecale 82 % 1015 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 5.2 NE max 5.3 Grecale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:36

