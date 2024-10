Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Lucca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia leggera, con momenti di intensità moderata nel pomeriggio. Gli amanti della meteorologia noteranno che l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est-nord-est a una velocità di circa 6,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con valori che varieranno da 0,24 mm a 0,27 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le previsioni del tempo indicano ancora pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 19,1°C intorno alle 10:00. La velocità del vento rimarrà costante, e le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando circa 0,36 mm entro le 11:00. L’umidità si attesterà attorno all’86%.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 17,6°C alle 13:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potrebbero arrivare fino a 1,46 mm alle 16:00. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, superando il 95%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non mostreranno segni di miglioramento. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,8°C. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 0,61 mm alle 20:00, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 97%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucca nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti della natura e delle attività all’aperto dovranno tenere conto di queste condizioni, pianificando le loro giornate in base alle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.27 mm 6.5 ENE max 7 Grecale 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 68 % 7.6 ENE max 8.2 Grecale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.2 mm 6.7 ENE max 9.3 Grecale 93 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.36 mm 7.8 E max 11.1 Levante 86 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.58 mm 6.8 E max 11 Levante 95 % 1021 hPa 16 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 1.46 mm 5.6 E max 9.3 Levante 97 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.43 mm 6.9 E max 9.6 Levante 97 % 1021 hPa 22 pioggia leggera +16.8° perc. +17.1° 0.88 mm 6.6 ESE max 11.1 Scirocco 98 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:14

