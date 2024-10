Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno, mantenendo sempre condizioni di cielo sereno.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, con valori che varieranno da 14,3°C a 13,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,4 km/h e 8,7 km/h, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima si presenterà particolarmente favorevole per attività all’aperto. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,7°C entro le ore centrali della giornata. La brezza continuerà a soffiare da Nord, con velocità che varierà tra 8,4 km/h e 17,2 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, ma rimarranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 16°C. La serena condizione del cielo si manterrà costante, favorendo un clima ideale per passeggiate e attività all’aperto. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 14°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si registreranno condizioni di disagio. La pressione atmosferica si manterrà stabile, garantendo un clima sereno e tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze del territorio. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno in questo clima un’ottima occasione per trascorrere momenti piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 8.4 ONO max 12.5 Maestrale 85 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +13.2° Assenti 8.6 ONO max 12 Maestrale 85 % 1024 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 11.5 NO max 17.5 Maestrale 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 16.3 N max 18.2 Tramontana 52 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.3° Assenti 16.4 NNO max 18.2 Maestrale 52 % 1024 hPa 17 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 10.3 NNO max 17.8 Maestrale 74 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 8.5 ONO max 13 Maestrale 81 % 1025 hPa 23 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 8.6 O max 11.2 Ponente 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:51

