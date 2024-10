Previsioni Meteo Lucera: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Lucera si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 28,5°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si verificheranno anche delle precipitazioni, in particolare nella sera, quando si attenderanno piogge leggere.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da sud-sud est con una velocità di circa 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,1°C entro le 08:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,6 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portando a un miglioramento della sensazione di calore.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 28,6°C alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 27,1°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno toccare i 36,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Tuttavia, nella sera, la situazione cambierà nuovamente. Le nuvole torneranno a coprire il cielo e si assisterà a un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere attese a partire dalle 21:00. Le temperature scenderanno a 21,7°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 54%. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 47 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le variazioni meteorologiche, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 5.3 S max 8.1 Ostro 74 % 1016 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 6.6 S max 10.7 Ostro 72 % 1015 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 8.2 SSE max 13.9 Scirocco 59 % 1016 hPa 10 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 12.7 S max 22.6 Ostro 38 % 1014 hPa 13 nubi sparse +28.6° perc. +27.8° Assenti 24.2 SO max 33.3 Libeccio 34 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.6° perc. +25.3° Assenti 19.4 SSO max 33.4 Libeccio 39 % 1011 hPa 19 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° Assenti 11.2 S max 21.3 Ostro 48 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +17.5° perc. +17.1° 0.32 mm 37.8 SO max 76.2 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:24

