Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre, Lucera si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,5°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e temperature comprese tra 14,4°C e 15,2°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 7,7 km/h e 8,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registreranno 20,3°C e una diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà attorno al 20%. Tuttavia, già a partire dalle 12:00, il cielo si coprirà completamente, portando a un clima più fresco nel pomeriggio. Le temperature scenderanno a 19,3°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che continueranno a diminuire fino a 16,3°C alle 18:00. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma senza precipitazioni previste. La velocità del vento continuerà a essere moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano una giornata di transizione, con un inizio mite e un progressivo abbassamento delle temperature nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi e condizioni di umidità elevate. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e variabile, con attenzione alle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 7.7 ONO max 11.6 Maestrale 90 % 1024 hPa 5 poche nuvole +14.4° perc. +14.3° Assenti 8.2 ONO max 11.9 Maestrale 92 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 11.3 NO max 16.4 Maestrale 75 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 13.3 NNO max 15 Maestrale 53 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° Assenti 17.1 N max 18.3 Tramontana 56 % 1023 hPa 17 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 9.7 NNO max 17 Maestrale 80 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 7.7 NO max 11.8 Maestrale 87 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 7.9 ONO max 11.9 Maestrale 88 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:53

