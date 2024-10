Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Lucera si preannuncia un giorno caratterizzato da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un passaggio da cieli sereni a nuvolosità crescente, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 15°C e i 21°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord, con intensità variabile.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità attorno al 68%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21°C intorno alle 11:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 18%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento significativo della nuvolosità, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 19°C alle 14:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 1.04mm di pioggia. L’umidità si manterrà elevata, superando il 60%, e il vento si farà più sostenuto, con raffiche fino a 17,7km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 70%. Le ultime ore della giornata si presenteranno con cieli parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano un Sabato caratterizzato da un inizio sereno, seguito da piogge leggere nel pomeriggio e una serata con nubi sparse. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un inizio della settimana più stabile e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +13.8° prob. 9 % 6.2 O max 8.6 Ponente 72 % 1011 hPa 4 cielo sereno +13.5° perc. +12.9° prob. 1 % 3.7 ONO max 4.9 Maestrale 76 % 1012 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° prob. 16 % 3.9 N max 4.9 Tramontana 68 % 1012 hPa 10 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° prob. 30 % 4.5 NE max 9.8 Grecale 48 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +21.3° perc. +20.7° 0.13 mm 10.9 N max 9 Tramontana 45 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +17.7° perc. +17.2° 1.04 mm 14 N max 14.4 Tramontana 64 % 1012 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 35 % 12.9 NNO max 18.5 Maestrale 72 % 1013 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° prob. 30 % 7.9 NO max 13.4 Maestrale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:29

