Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,5°C durante le ore centrali della giornata. La situazione meteorologica sarà influenzata da una leggera ventilazione proveniente da est, che contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. Le condizioni di vento saranno deboli, con velocità che non supereranno i 2,9 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65%. Le brezze leggere da est contribuiranno a rendere l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, ma si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,52 mm. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 71%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma le precipitazioni dovrebbero cessare. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà elevata, ma il vento si manterrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Lucera indicano un Venerdì variabile, con un inizio di giornata relativamente sereno che si trasformerà in condizioni più instabili nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di piogge. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un weekend più soleggiato e gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 2.4 NNO max 2.4 Maestrale 86 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° Assenti 0.9 NO max 1 Maestrale 88 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 0.3 NE max 0.5 Grecale 81 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 5 E max 3.8 Levante 65 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 8 E max 6.3 Levante 58 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.3 mm 9.6 ESE max 14.5 Scirocco 71 % 1022 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 22 % 5.7 SSE max 7.8 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 9 % 5.5 SE max 6.3 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:58

