Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 20,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 39,9 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a condizioni di cielo sereno nella mattina.

Nel dettaglio, la mattina di Venerdì inizierà con temperature che si aggireranno attorno ai 19,5°C alle 07:00, per poi salire fino a 22°C a 12:00. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un aumento della temperatura percepita, che potrebbe arrivare a 21,4°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 28,5 km/h e i 29,9 km/h, con direzione prevalentemente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C alle 13:00 e scenderanno leggermente fino a 19,7°C alle 16:00. Il cielo continuerà a mostrarsi sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 16%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà fresco, con intensità che varierà tra i 25 km/h e i 29 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà intorno al 59%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, mantenendo una velocità di circa 13,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lucera nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con un clima ideale per attività all’aperto. Pertanto, gli abitanti di Lucera potranno godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Lucera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 38 % 13.1 SSO max 36.9 Libeccio 76 % 1003 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 28 % 23.1 SO max 46.3 Libeccio 66 % 1005 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° prob. 8 % 28.5 SO max 39.2 Libeccio 52 % 1007 hPa 10 poche nuvole +20.8° perc. +20.2° Assenti 29.1 OSO max 42.3 Libeccio 47 % 1008 hPa 13 nubi sparse +21.9° perc. +21.2° Assenti 29.3 SO max 41.1 Libeccio 43 % 1008 hPa 16 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° Assenti 25 SO max 38.1 Libeccio 48 % 1008 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +16.7° Assenti 23.1 SO max 42.4 Libeccio 55 % 1010 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +15.8° Assenti 19.5 SO max 39.2 Libeccio 57 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.