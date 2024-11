Previsioni Meteo Lucera: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai 14,1°C. La mattina porterà un aumento della temperatura fino a 21,3°C, mantenendo condizioni piacevoli per attività all’aperto. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con temperature in calo a 19,6°C. La sera sarà fresca, con temperature a 14,4°C e umidità al 66%. Sabato, il cielo sarà coperto al mattino, con temperature attorno ai 20,9°C. Domenica, si prevede un cielo coperto e temperature in calo a 14,2°C.

Venerdì 1 Novembre

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,5°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Con queste condizioni, si prevede una notte tranquilla e fresca.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno con poche nuvole, e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 21,3°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 20,5°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 6,6 km/h e 10,9 km/h, sempre da Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 40%. Queste condizioni favoriranno una mattinata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 21,4°C a 19,6°C entro le 15:00. La temperatura percepita seguirà un trend simile, attestandosi a 18,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, creando un’atmosfera fresca e ventilata.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 63%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,4°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di 13,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 66%. Queste condizioni favoriranno una serata fresca e tranquilla.

Sabato 2 Novembre

Nella notte di Sabato 2 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 71%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,3°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. La notte si preannuncia quindi fresca e umida.

Durante la mattina, il cielo passerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,9°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36%, rendendo l’atmosfera più gradevole. Queste condizioni favoriranno una mattinata fresca, ma con possibilità di schiarite.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 27%. Le temperature scenderanno leggermente, passando da 20,8°C a 18,5°C entro le 15:00. La temperatura percepita sarà di 17,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, creando un’atmosfera fresca e ventilata.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,3°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 13,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,5 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 73%. Queste condizioni favoriranno una serata fresca e tranquilla.

Domenica 3 Novembre

Nella notte di Domenica 3 Novembre, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa pari al 19%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con una temperatura percepita di 12,9°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. La notte si preannuncia quindi fresca e ventilata.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 35%. Le temperature saliranno fino a 18,9°C entro le 12:00, con una temperatura percepita di 18,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’atmosfera più gradevole. Queste condizioni favoriranno una mattinata fresca, ma con possibilità di schiarite.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi a 17,9°C alle 14:00. La temperatura percepita sarà di 17,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,1 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando al 60%, creando un’atmosfera fresca e umida.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,2°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 13,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,6 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno all’79%. Queste condizioni favoriranno una serata fresca e umida.

In conclusione, il fine settimana a Lucera si preannuncia caratterizzato da temperature fresche e condizioni variabili. Venerdì e Sabato offriranno momenti di sereno alternati a nubi sparse, mentre Domenica si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Venerdì e Sabato, mentre Domenica potrebbe essere più adatta per attività al chiuso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.