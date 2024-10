Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Lugo si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto. La temperatura percepita varierà tra i 16°C e i 20,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’84% e il 91%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lugo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 15,4°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

La mattina si aprirà con temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno all’80%. Il vento sarà leggero, proveniente da est-nord-est, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 6,3 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una condizione di cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, ma la percezione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che raggiungerà il 76%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. Il cielo tornerà a mostrare nubi sparse, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e fresco, con possibilità di brezza leggera. La situazione meteo non subirà significative variazioni, rendendo utile monitorare eventuali aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 0.4 SO max 2.7 Libeccio 84 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +15.7° Assenti 2.4 NNE max 3.6 Grecale 89 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° Assenti 1 SSE max 2.6 Scirocco 90 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.2 NE max 3.6 Grecale 76 % 1021 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.8 ENE max 4.7 Grecale 67 % 1020 hPa 15 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 8.3 E max 8 Levante 71 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° Assenti 8.2 ESE max 11.3 Scirocco 84 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.6 SE max 5.8 Scirocco 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:23

