Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Lugo di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C entro le 9:00, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente da sud-ovest. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 24°C. La sera si prevede più fresca, con temperature che scenderanno a 18°C.

Durante la notte, Lugo si troverà sotto un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 16,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest a 8,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 20°C entro le 9:00. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 31 km/h. L’umidità scenderà al 68%, rendendo l’aria più respirabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 24°C. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 24 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 18°C. Il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 54% al 72%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 40 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questi giorni condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi preferisce il sole dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 63 % 8.4 SO max 18.4 Libeccio 88 % 1005 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 25 % 15.3 OSO max 35.5 Libeccio 81 % 1005 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 13 % 9.7 OSO max 22.8 Libeccio 84 % 1006 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 1 % 14.1 SO max 31 Libeccio 68 % 1007 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 1 % 26 SO max 36.9 Libeccio 51 % 1007 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° prob. 3 % 20.4 SO max 36.3 Libeccio 55 % 1006 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° prob. 4 % 13.3 SSO max 26.8 Libeccio 73 % 1006 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 1 % 13.9 S max 31.6 Ostro 74 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:33

