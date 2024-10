Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Lugo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,3°C e i 19,2°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 95%, e le probabilità di precipitazioni si presenteranno variabili durante la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature stabili attorno ai 16,3°C. La brezza leggera proveniente da nord-est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità al 95%. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 39%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e si assisterà a piogge leggere a partire dalle 10:00, con temperature che raggiungeranno i 19,2°C. L’intensità della pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,31mm entro le 12:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare da est con velocità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con il cielo che rimarrà comunque coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,5°C. Le piogge continueranno, ma con intensità ridotta, portando a un accumulo totale di circa 0,49mm entro le 16:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 91%, e il vento si intensificherà leggermente.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 93%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, attestandosi intorno al 15%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lugo nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite e temperature in aumento, con una diminuzione dell’umidità e delle probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più favorevole, dopo la giornata di pioggia prevista per Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 39 % 5.3 NE max 8.5 Grecale 95 % 1025 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.5° prob. 20 % 5.8 NE max 10.2 Grecale 95 % 1024 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° prob. 13 % 4.4 NE max 8.9 Grecale 95 % 1023 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 8 % 3.5 NE max 4.6 Grecale 85 % 1024 hPa 12 pioggia leggera +18.5° perc. +18.6° 0.31 mm 4.4 ESE max 6.3 Scirocco 86 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.42 mm 7.9 ESE max 12.5 Scirocco 88 % 1021 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 54 % 9.5 E max 17.4 Levante 93 % 1022 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 15 % 7.3 ESE max 14.6 Scirocco 93 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:07

