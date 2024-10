Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lugo di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche sporadica nuvola nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,8°C e i 23,9°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere anche i 53,2 km/h. In particolare, si prevede una leggera pioggia nel pomeriggio, ma senza accumuli significativi.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 54%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest a 14,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h, con raffiche fino a 41,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 66%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 13:00, con una temperatura massima di 23,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 28,2 km/h e raffiche fino a 49,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 57%, ma non si prevedono accumuli significativi. Successivamente, il cielo tornerà sereno, mantenendo temperature gradevoli.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lugo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione a possibili variazioni nel pomeriggio di Giovedì, quando si potrebbero verificare brevi rovesci. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 1 % 14.2 SSO max 34.1 Libeccio 78 % 1004 hPa 3 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 14.2 S max 31.3 Ostro 79 % 1003 hPa 6 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° prob. 1 % 14.3 S max 31.8 Ostro 79 % 1001 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 45 % 21.3 SSO max 44.4 Libeccio 65 % 1001 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +23° prob. 39 % 25.5 SSO max 46.6 Libeccio 64 % 1001 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° prob. 43 % 26.6 SO max 51.7 Libeccio 54 % 1000 hPa 18 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° prob. 43 % 21.7 SO max 46.9 Libeccio 51 % 1001 hPa 21 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 7.7 SO max 14.2 Libeccio 77 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.