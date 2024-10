Previsioni Meteo Lugo: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lugo di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e la possibilità di piogge leggere nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C nel pomeriggio. La situazione meteo si stabilizzerà nel corso della giornata, con un miglioramento delle condizioni verso la sera.

Durante la notte, Lugo si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà tra 1,5 km/h e 4,9 km/h, proveniente principalmente da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, con una pressione atmosferica di 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà all’arrivo di piogge leggere a partire dalle 10:00. Le temperature saliranno fino a 20,8°C alle 09:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 68%. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità che varierà dal 10% al 22%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 99%, e il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 28,5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%, mentre le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,39 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a 16,2°C alle 19:00, con una diminuzione dell’umidità che raggiungerà il 85%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 7,5 km/h, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lugo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 23°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le piogge di Mercoledì rappresenteranno un’eccezione in un contesto di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 15 % 1.8 ESE max 2.7 Scirocco 87 % 1011 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 21 % 4.4 SSE max 5.6 Scirocco 90 % 1009 hPa 6 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 10 % 9.3 S max 18.6 Ostro 85 % 1008 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 22 % 18.4 SSO max 40.7 Libeccio 68 % 1006 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 41 % 20.1 OSO max 36.2 Libeccio 62 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +21.3° perc. +21.2° 0.25 mm 10.8 O max 24.3 Ponente 66 % 1005 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° prob. 59 % 4.2 OSO max 19.4 Libeccio 82 % 1006 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° prob. 1 % 4.1 NNO max 6.5 Maestrale 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.