Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 17,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 12,4°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che si avvicineranno al 100% durante la mattina e il pomeriggio, per poi ridursi leggermente nella sera.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,9°C intorno alle 11:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo la sua direzione prevalentemente da Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non evidenzieranno significative variazioni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma ci sarà una bassa probabilità di precipitazioni, stimata attorno al 2%. L’umidità, pur rimanendo elevata, potrebbe causare una leggera sensazione di pesantezza.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a poche nuvole. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 13°C a mezzanotte. Il vento si farà più presente, ma sempre con intensità contenuta, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili e senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con un possibile miglioramento della situazione meteo, che potrebbe portare a cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.6° perc. +12.3° Assenti 4.9 NNE max 5 Grecale 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 4.2 NNE max 4.3 Grecale 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° Assenti 3 NNE max 3.2 Grecale 86 % 1027 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 2.8 SSO max 1.4 Libeccio 79 % 1027 hPa 13 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.6 SO max 4.1 Libeccio 77 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 2 % 2.7 OSO max 2.7 Libeccio 91 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.4° perc. +13.3° Assenti 5.2 N max 4.8 Tramontana 93 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.1° perc. +12.9° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:07

