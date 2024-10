Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lumezzane nel corso di Lunedì 7 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 9,2°C e i 16,4°C, con un aumento della copertura nuvolosa e un incremento dell’umidità. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Sud, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h.

Nella notte, il meteo si manterrà stabile con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015 hPa. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di freschezza, con temperature percepite leggermente inferiori.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto già dalle prime ore. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,9°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 65%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,6 km/h e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 13°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 95%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,21 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando il 90%, creando un’atmosfera umida e fresca.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto e piogge persistenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,3°C, con un’umidità che rimarrà costantemente alta. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,58 mm. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero presentare una leggera intensificazione, ma senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e piovose, con temperature che si manterranno fresche. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi simili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che non supereranno i 15°C. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e variabile, con attenzione alle possibili precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +9.2° perc. +8.3° Assenti 6.7 NNE max 5.6 Grecale 86 % 1015 hPa 3 poche nuvole +8.8° perc. +7.9° Assenti 6.6 NNE max 5.8 Grecale 84 % 1015 hPa 6 nubi sparse +9° perc. +8.3° Assenti 6 NNE max 5.3 Grecale 83 % 1016 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 2.6 SSE max 3.6 Scirocco 68 % 1017 hPa 12 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 5.5 S max 4.6 Ostro 64 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +13° perc. +12.7° 0.13 mm 5.3 S max 7.8 Ostro 89 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +12.3° perc. +12.1° 0.46 mm 3 ENE max 4.7 Grecale 93 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.21 mm 5.1 NE max 7.7 Grecale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:42

