Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che scenderà fino a +8,3°C. La mattina porterà un miglioramento, con poche nuvole e un incremento della temperatura fino a +12,6°C intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La temperatura massima si attesterà attorno ai 14,3°C. Infine, la sera si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che raggiungeranno i +8,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lumezzane saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura di +9,2°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e l’umidità si manterrà attorno al 91%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Ovest, con una velocità di 2,1 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 6:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a +12,6°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa scenderà al 13%, e l’umidità si ridurrà al 65%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 1,8 km/h e 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. La temperatura massima si stabilirà intorno ai 14,3°C alle 13:00. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre le raffiche di vento rimarranno contenute. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +8,5°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 27%. L’umidità aumenterà fino al 91%, e i venti continueranno a essere leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature fresche e condizioni nuvolose. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento con un aumento della probabilità di sole. Gli amanti del clima fresco troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aria aperta, ma è consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature più basse della sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.1 NNO max 3.6 Maestrale 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.4 N max 6.9 Tramontana 88 % 1014 hPa 6 nubi sparse +7.4° perc. +6.6° Assenti 5.7 N max 7.1 Tramontana 85 % 1015 hPa 9 poche nuvole +12.6° perc. +11.6° Assenti 3.9 SO max 3.6 Libeccio 65 % 1014 hPa 12 poche nuvole +14.2° perc. +13.4° Assenti 7.3 SSO max 4.8 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° prob. 11 % 6.1 SO max 5.7 Libeccio 70 % 1013 hPa 18 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° prob. 8 % 2.3 N max 2.2 Tramontana 88 % 1014 hPa 21 poche nuvole +8.9° perc. +8.9° Assenti 4.4 NNE max 5.3 Grecale 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:46

