Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere, che potrebbero continuare anche nella sera. La temperatura percepita varierà, ma si manterrà generalmente intorno ai 15°C.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di circa 9,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 45% e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 8,7 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, raggiungendo una temperatura minima di 9°C alle 5:00.

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle 7:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà al 43% entro le 11:00. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 15,3°C intorno a mezzogiorno. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 3 e 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 15,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 76%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a un massimo del 95%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 10°C. Il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane indicano un Venerdì variabile, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.7° perc. +8.6° Assenti 8.7 NNE max 8.6 Grecale 85 % 1008 hPa 3 cielo sereno +9.2° perc. +8° Assenti 8.4 NNE max 8.2 Grecale 81 % 1010 hPa 6 poche nuvole +9.2° perc. +7.9° Assenti 8.4 NNE max 8.7 Grecale 81 % 1012 hPa 9 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 1.7 S max 3.4 Ostro 67 % 1013 hPa 12 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 5.2 SSO max 3.2 Libeccio 67 % 1013 hPa 15 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° prob. 11 % 3.2 SO max 4.9 Libeccio 76 % 1014 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° prob. 15 % 5.7 NNE max 5.1 Grecale 85 % 1016 hPa 21 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° Assenti 7.2 NNE max 6.3 Grecale 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:35

