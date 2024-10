Previsioni Meteo Lumezzane: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà attorno ai 14°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 93%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,4 km/h.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà, con piogge moderate che interesseranno l’intera area. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 14°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale, al 100%. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità variabile, accumulando circa 2,95 mm di pioggia entro le ore 10:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 97%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere in modo moderato. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 14°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 99%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,8 km/h e 5,5 km/h. Le precipitazioni si ridurranno leggermente, ma si accumuleranno ulteriormente, portando a un totale di circa 1,19 mm di pioggia entro le ore 16:00.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera. La temperatura scenderà a circa 12,6°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno al 90%. I venti si manterranno leggeri, e le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,19 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 10 Ottobre a Lumezzane evidenziano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature fresche e un’alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.27 mm 5.2 NE max 8.4 Grecale 93 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.79 mm 5.6 E max 10.2 Levante 95 % 1001 hPa 6 pioggia moderata +14.1° perc. +14° 1.13 mm 5.9 ESE max 13.4 Scirocco 95 % 1000 hPa 9 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 2.1 mm 7.7 E max 18.8 Levante 95 % 999 hPa 12 pioggia moderata +14.1° perc. +14.2° 2.73 mm 1.9 SSO max 6.2 Libeccio 98 % 1000 hPa 15 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 1.19 mm 3.9 NO max 6.4 Maestrale 99 % 1000 hPa 18 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.19 mm 5.6 NNE max 10.6 Grecale 93 % 1002 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.19 mm 4.7 NNE max 6.5 Grecale 90 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:37

